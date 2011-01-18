Archivo particular

Los colombianos gastaron $335,7 billones durante 2010 De acuerdo con el último informe de consumometría de Raddar, en 2010 el consumo en términos reales creció 4,04%, resultados jalonados, principalmente, por el grupo de alimentos, transporte y vivienda.

Según los expertos, estos resultados dan muestra de la recuperación del consumo del colombiano en varias regiones del país y en temporadas dinámicas del comercio, como diciembre, mes en el que el comercio registra el mayor porcentaje de ventas del año.

Durante 2010, el consumo per cápita en la categoría de alimentos, en pesos reales, fue de $1.071.284 lo que significó un aumento de 2,83%. De acuerdo con el reporte, el consumo per cápita por hogar de cuatro personas fue de $4.285.139.

Por su parte, en el caso del grupo de vivienda, se registró un crecimiento total de 2,40% con $1.053.414.

Según el informe, en el último mes de 2010, el consumo en el país creció, en términos reales, 5,29% respecto a 2009, y 1,16% frente a noviembre, con $30,21 billones.

El estudio también indicó que todos los grupos de consumo presentaron variaciones positivas respecto al mes anterior, especialmente entretenimiento y gastos varios.

Por su parte, el grupo de cultura, diversión y esparcimiento, presentaron un crecimiento significativo.