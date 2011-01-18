La decisión anunciada por el Presidente Santos de modificar el reajuste del salario mínimo al 4% tiene pocos antecedentes en Colombia, pues no recordamos algo parecido en décadas recientes. La ortodoxia económica debe estar molesta con la medida, pero es, sin duda, una decisión valiosa. Hubiese podido incluso ser mejor, si hubiese estado más al tanto de lo que su equipo económico ortodoxo negociaba en los infructuosos comités de concertación salarial.

La medida puede ser criticada en el sentido que lanza señales de expectativas de un mayor inflación en el 2011, pero las cifras recientes del Dane de un 3.17% de inflación en el 2010, cuando se suponía un 2.5%, reflejaron la dura realidad del shock de oferta que hemos sufrido con la reciente crisis invernal, y que seguiremos padeciendo en el 2011. Los precios de alimentos y transporte se han disparado, impactando la oferta agregada, y frenando el crecimiento económico. En el 2010 terminaremos si acaso con un 4% en el crecimiento del PIB y ojalá este 2011 logremos siquiera un 4.5%.

El alza decretada inicialmente del salario mínimo del 3.4% ya a estas alturas habría sido borrada por la inflación en curso. Si bien la política de salario mínimo va ligada a los incrementos en productividad (algo bien difícil de medir en forma confiable), una variable clave del mismo es la inflación esperada del año para el cual se decreta y no la inflación ocurrida en el año anterior. Cuando se revisa la política de salario mínimo en Colombia, se encuentra que por lo menos se le ha tratado de proteger frente a la tasa de inflación, aunque también se puede usar para mejorar en algo a más de 3 millones de trabajadores, de 20 millones que están en la fuerza laboral. La ortodoxia alega que las alzas en el salario mínimo reducen el empleo formal y fomentan el desempleo, pero la verdad es que esta discusión es antigua en la Economía Política, desde la época de Marx, y la evidencia empírica frente a este alegato es cuestionable.

Los salarios son un factor de costo, es cierto. Pero también son un factor de demanda. Como bien lo señalaba Michael Kalecki, los trabajadores gastan lo que ganan, y los capitalistas invierten sus beneficios. Es la dinámica de la economía de mercado. Luego también impulsan la demanda agregada y pueden ser un factor de estimulo en la economía, algo que el empresario individual no entiende.

La economía mundial sigue enredada en el estancamiento, especialmente en Europa y Estados Unidos. El discurso de austeridad fiscal, como bien lo señala Stiglitz, empieza a hacer daño, en la medida en que las terapias ortodoxas se imponen en estos países. Por ello, la dinámica económica se ha trasladado al Pacífico, América Latina y al África. The Economist anuncia que Etiopía, Qatar, India, China y Laos tendrán altas tasas de crecimiento. Europa seguirá con tasas bajas y las tasas serán negativas en Irlanda y Grecia. En los Estados Unidos, a pesar de algunas buenas señales de fin de año, Obama se ha dejado imponer la agenda republicana, la cual busca desgastarlo en estos dos años venideros para sacarlo del poder.