Archivo

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo que el precio de los alimentos podría presentar un alza durante el primer trimestre del año, debido a los estragos invernales y sería adicional al ya registrado entre finales de 2010 y comienzos de 2011.

'Estamos previendo que puedan subir 3% los precios más de lo que subieron en el primer trimestre del año pasado', dijo Restrepo Salazar.

Agregó que 'quizás haya en estos primeros meses del año algunos ajustes al alza en el precio de los alimentos, no porque vaya a haber una llamarada especulativa de precios, sino porque algunos han visto que el colapso de las carreteras ha dificultado la salida de productos', dijo el Ministro quien precisó que buena parte de las cosechas inundadas fueron las que se iban a recolectar en el primer y segundo trimestre de este año.

El titular de la cartera de Agricultura no descartó que en caso de presentarse una oferta estrecha de alimentos en el país, el Gobierno puede acudir a importaciones de algunos productos en la medida de ser necesarios, como en el caso del sector arrocero donde ya fueron traídas de otros países 40.000 toneladas del cereal.

A su vez, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, después de reunirse durante varias horas con el Ministro de Agricultura y con funcionarios de la cartera, afirmó que la tragedia invernal puede aprovecharse para que el sector agropecuario quede mejor que antes.

Santos Calderón manifestó que darle un giro productivo a la tierra que ha estado ocupada por ganadería extensiva es otra de las oportunidades que se presentan dentro de la reconstrucción del país y del campo colombiano.

También explicó que con la actual coyuntura y con créditos del Banco Agrario e instrumentos del Estado, la agricultura puede tener una oportunidad significativa de renovación.

De acuerdo con el Primer Mandatario, se busca que el agro tenga un incremento en producción, en número de hectáreas sembradas y en volumen de productos exportables durante los próximos cuatro años.

Con relación al plan de choque de restitución de tierras, Santos manifestó que a mediados de este mes ya se registran avances del 40% en el proceso. Agregó que ya se han beneficiado 38.000 familias y se han adjudicado 121.000 hectáreas.

A su vez, el titular de la cartera de Agricultura dijo que en la reunión con el Presidente se precisaron metas para los próximos cuatro años como crear 'no menos de 437.000 empleos, tanto en la generación de nuevos como en la formalización de los existentes'.

Añadió que se busca incrementar el área cultivada nacional en más de 15%.

Adicionalmente, el jefe de la cartera de agricultura dijo que en el próximo Consejo de Ministros que se hará este jueves, se anunciará un decreto mediante el cual 'se le aprietan las tuercas a las corporaciones autónomas regionales'.

Otra oportunidad que tiene el país, para el Ministro, es el desarrollo de la altillanura en los Llanos Orientales para la puesta en marcha de proyectos agrícolas de gran formato.

Reiteró que hay cuatro millones de hectáreas en esta zona, lo cual 'puede darle un vuelco en los próximos años a la agricultura y a la sociedad rural colombiana'.

Explicó que construir una vía que vaya entre Puerto Gaitán (Meta) y Puerto Carreño (Vichada), es fundamental para el futuro de la región.

Minagricultura busca en este cuatrienio llegar con semillas mejoradas a 677.000 hectáreas y avanzar en 40 protocolos fitosanitarios para proceder a importaciones de productos animales y vegetales.