8BIM Archivo El Heraldo

Las exportaciones del país en noviembre registraron un crecimiento del 19.7 % en comparación con el año 2009, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

Las exportaciones se ubicaron en 3 mil 426 millones de dólares, de acuerdo con el informe. La mayor contribución a la variación total de las ventas de los productos colombianos se registró en el grupo de productos vendidos a Estados Unidos con el 31,2.

Durante el período enero - noviembre de 2010, se registraron exportaciones por 35 mil 974,0 millones, monto que es superior en un 21,3 % al observado en el mismo período de 2009.

En el período enero - noviembre de 2010, las exportaciones destinadas a Venezuela disminuyeron 67,0 % debido en parte al cierre en las ventas de carnes y despojos comestibles en al menos 100 %.

Noticia en desarrollo