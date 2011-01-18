Los usuarios del aeropuerto Los Garzones comenzaron a disfrutar desde ayer la ruta Montería- Barranquilla ida y regreso, como parte de las estrategias adelantadas por el terminal aéreo que buscan ofrecer a los cordobeses mayores opciones para comunicarse con las ciudades de la Región Caribe.

De acuerdo con Ana Cristina Jaramillo, gerente del aeropuerto Los Garzones, la reactivación de la ruta busca responder a una necesidad sentida del mercado y ante la solicitud de los pasajeros. 'Los empresarios tienen diversos negocios que deben atender de forma rápida y oportuna. La ruta ayudará a que los cordobeses atiendan con mayor efectividad sus intereses comerciales, empresariales y personales por la disponibilidad de vuelos', dijo.

Tras la suspensión en agosto de 2010 de la ruta por parte de Aires, la aerolínea ADA, hizo las gestiones respectivas ante la Aeronáutica Civil y luego de la aprobación, comenzó ayer sus operaciones.

El valor del tiquete oscila entre $98 mil y $224 mil en una sola ruta y su variación depende de la clase y de la disponibilidad. En la ruta Montería- Barranquilla se transportaban en promedio 800 pasajeros mensuales, cerca de 27 diarios.