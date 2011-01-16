PROYECECO.jpg

En la última década países emergentes como Colombia han tenido un comportamiento superior al de los países desarrollados. Sin embargo, 2011 presenta algunos desafíos para la política económica por la coyuntura que atraviesa el país actualmente.

Contexto internacional. El buen comportamiento de países emergentes, en los últimos años, se puede explicar en parte por los flujos de capital que surgen a partir de dos fenómenos.

En primer lugar, Estados Unidos y Europa, en medio de profundas crisis, han tomado medidas para recuperar el crecimiento y el empleo, ampliando su liquidez y reduciendo sus tasas de interés, lo cual ha incentivado a los inversionistas a buscar oportunidades en otras latitudes. En efecto las tasas de interés en Estados Unidos han llegado a niveles por debajo de 0,2% para las de corto plazo y de 3% para las de largo plazo, en Colombia se han estabilizado alrededor de 3% y 8%, respectivamente.

En segundo lugar, la demanda de insumos jalonada principalmente por los nuevos ricos, como China e India que han venido creciendo a tasas de alrededor del 10%, ha incrementado los precios y las cantidades de las exportaciones de los países en desarrollo, lo cual ha quebrado la relación de dependencia de las economías emergentes con respecto a los países desarrollados.

Las dificultades del mercado laboral en Estados Unidos, la inyección de liquidez por 600 mil millones de dólares por parte de la reserva federal hasta junio de este año, la situación fiscal y financiera de países como Grecia, España, Portugal, Irlanda entre otros y el comienzo de algunas presiones inflacionarias en las economías emergentes indican que esto no va a cambiar en los próximos meses.

Efectos sobre la política económica. El auge de exportaciones minero-energéticas ha influido en el plan de desarrollo y las propuestas legislativas del nuevo gobierno, que ha venido insistiendo ante el Congreso para dar curso a los proyectos de ley de regalías y de la llamada regla fiscal, que establecen normas claras para el uso de los recursos que se obtendrán como resultado de las exportaciones de estos commodities.

Una mala administración de estos recursos puede tener efectos nocivos. El principal de estos es lo que se conoce como la enfermedad holandesa. De hecho, la dependencia de Colombia con respecto a los sectores en bonanza se ha incrementado. Somos exportadores y receptores de inversión de la misma industria, una caída en este sector podría llevar a una salida de capitales y una caída en las exportaciones, lo que nos pondría en riesgo de una crisis cambiaria.

En cambio, las llamadas exportaciones no tradicionales, que generan una mayor cantidad de empleo, han venido cayendo por las dificultades con Venezuela y la revaluación resultado del exceso de dólares.

Colombia y otros países han venido interviniendo en el mercado cambiario: Chile ha destinado alrededor de 12 mil millones de dólares a través de compras de dólares de 50 millones diarios; Brasil ha implementado controles de capitales a través de encajes; Perú ha tomado decisiones similares. Si el precio del dólar continúa su descenso no sería raro que el Banco de la República imponga barreras más fuertes a la entrada de capitales.

El banco central enfrentará un dilema sobre sus tasas de interés: subirlas le ayudará a mantener su credibilidad y reducir las presiones inflacionarias, pero a su vez estimulará la revaluación. Bajarlas permitiría financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el invierno y evitará la revaluación, pero ahuyentaría parte de los flujos de capital y pueden provocar aumentos en la inflación. Lo más probable es que las tasas se mantengan estables el primer semestre.

El invierno sufrido en buena parte del país requerirá agilizar el gasto público sin descuidar los controles, y una estrategia tributaria ambiciosa y creativa. La reconstrucción impulsará el crecimiento, pero se esperan mayores precios de alimentos y transporte que representan casi el 46% de la canasta familiar en los estratos bajos.

En el frente laboral, lo ocurrido con el salario mínimo y la revisión hecha por el gobierno plantea la necesidad de modificar el esquema de negociación, y las cifras reveladas recientemente muestran que uno de los grandes retos para la economía colombiana será la creación de empleo formal. Salario y empleo son las bases de una economía con mayor capacidad adquisitiva y dinámica del consumo.

Por César Corredor

Director del IEEC de Uninorte