La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) lanzó una alerta por el regreso de la violencia a la Costa Caribe, generada por la guerrilla y las bandas criminales.

El llamado de alerta lo hizo el presidente del gremio, José Félix Lafaurie, dijo que los ganaderos no quieren volver a esconderse en los cascos urbanos y abandonar nuevamente sus fincas en el sector rural.

'Los ganaderos de La Guajira están entre perplejos y aterrados. No pueden creer que estén volviendo a las épocas oscuras de la violencia indiscriminada de la guerrilla. No quieren volver a perder la esperanza que habían recuperado, frente a los reportes confirmados de presencia de las Farc en ese departamento', expuso.

Lafaurie afirmó que en el Cesar el abigeato está a la orden del día, y en Córdoba la violencia es por cuenta de las bandas emergentes. 'Le pedimos al Gobierno y al General Naranjo, que dejen en Córdoba a los 1.000 policías para neutralizar, de una vez por todas, la creciente criminalidad.

Lo preocupante, añadió, es que no se trata de las cobardes acciones terroristas, esporádicas y aisladas de los últimos tiempos. Se trata de presencia permanente y explícita, dijo.