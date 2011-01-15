El Heraldo

Los dueños de inmuebles y los que los arriendan pueden subir y recibir un aumento que oscila entre el 3% y el 3,17%, de acuerdo con la firma de los respectivos contratos.

Según la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla reveló que en el primer caso cobija los contratos celebrados antes de la Ley 720 del 20 de julio de 2003 (Ley de Arriendos).

Los contratos de arrendamientos de inmuebles urbanos, destinados a vivienda, celebrados antes del 10 de julio de 2003, fecha en que comenzó la vigencia del nuevo Estatuto de Arrendamientos (Ley 820 de 2003) se ajustarán los cánones de arriendo en un porcentaje igual a la meta de inflación del año 2011 que fija la Junta Directiva del Banco de la República.

Para este año, la meta de inflación quedó en el 3%.

La directora ejecutiva de la Lonja, Evelyn Martínez, dijo que de acuerdo a lo anterior, todos los contratos que se hayan firmado antes del 10 de julio de 2003, 'se incrementarán en un 3% al momento de su renovación, es decir, una vez transcurran los últimos 12 meses de ejecución del contrato'.

Cuando se trate de contratos de arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a vivienda y que se celebraron después del 10 de julio de 2003, los cánones se ajustarán este año en un porcentaje igual a la inflación causada en el año anterior, la cual fue señalada por el Dane en un 3,17%.

La agremiación inmobiliaria barranquillera confirmó que en cuanto a los contratos sobre inmuebles diferentes a los urbanos, esto es oficinas, locales comerciales, bodegas, etc, se ajustan sus cánones de conformidad con lo establecido en los respectivos contratos y en este caso las partes están en total libertad de negociar estos incrementos para el presente año, asegura la Lonja.