Jesús Rico

Aunque la leche no es uno de los productos de consumo masivo que pesa directamente sobre la canasta familiar, el aumento de 200 pesos en el litro, anunciado en forma sorpresiva por las cooperativas lecheras del Atlántico, comenzó a erosionar el incremento del 4% decretado por el Gobierno para el salario mínimo, y de paso aceleró el Índice General de Precios, IPC, en el primer mes del año.

En las tiendas del Departamento el litro de leche pasó de $1.700 a $1.900 sin que se avisara previamente a los consumidores, como tradicionalmente lo han hecho las procesadoras de la región.

El reajuste de $200, que equivale a un 11,7%, casi que triplica al 4% determinado por el presidente, Juan Manuel Santos, para el salario mínimo de los trabajadores colombianos, y además, sobrepasa la inflación del 2010 (3,17%).

El aumento trajo consigo un malestar ciudadano que se enfrenta a las primeras alzas del 2011 en los alimentos, como lo ratificó el ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien dijo que el incremento se debe a las afectaciones por la ola invernal en el sector y a la dramática situación que padece la malla vial en el país.

Los voceros de la industria láctea en la ciudad justificaron el incremento en el litro de leche amparados en la baja producción que se presenta en el producto, especialmente, en los municipios del Sur golpeados por las inundaciones.

'Durante cuatro año hemos mantenido los precios, peropor la emergencia se ha reducido en más de un 50% la producción láctea. Eso nos ha obligado a traer leche de otras regiones del país, lo que ha aumentado los costos', explicó el gerente general de Coolechera, Eduardo Jubiz.

Según el directivo de la cooperativa lechera, en el sur del Atlántico los productores asociados disminuyeron en un 100% la producción.

'Con la emergencia lo que ha habido es muerte de ganado, desplazamiento de gente y no hay forma de detener esta situación. Se dejan de producir 150 mil litros de leche diariamente', anotó Jubiz.

La Costa provee el 45% de la leche en todo el país y produce unos 8 millones de litros diarios.

Por su parte, el gerente general de Ciledco, Ricardo Rosales, dijo que 'el invierno destrozó la lechería en la Costa', y como consecuencia de ello precipitó escacez en el producto.

Para el dirigente del sector, esa sería la razón de peso para incrementar el producto a los consumidores del Departamento.

'El principio de justicia nos ha obligado a subirle el precio a los productores. Hay que ayudarlos porque el invierno los ha golpeado fuertemente bajando la producción', alegó Rosales.

Explicó que por no aumentar la leche durante los últimos cuatro años, en la práctica el incremento es del 3% si se compara con la inflación en el período donde se subió el precio de la leche.

'La leche es más barata que la gaseosa y tres botellas de agua. Hay un desfase en la economía nacional con respecto al producto que la gente no entiende', puntualizó.

Ayuda a los campesinos

Para proteger el patrimonio y los intereses de los productores agropecuarios, el Gobierno se propone congelar la venta de las tierras o predios afectados por las inundaciones. Con ese propósito, impartirá instrucciones a las Oficinas de Instrumentos Públicos para que se abstengan de registrar cualquier transacción inmobiliaria en determinadas aéreas que identificaran las autoridades. El anuncio lo hizo el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, en la capital del departamento de Bolívar, en donde, junto con los directivos de las entidades adscritas al Ministerio analizó con voceros de la comunidad y las autoridades locales la situación invernal de la región.