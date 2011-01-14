Internet

El país se encuentra dentro de las naciones del mundo que registró mayor progreso en libertades económicas, mejorando su ubicación en el Índice de Libertades Económicas 2011 publicado por la Heritage Foundation y el Wall Street Journal.

El estudio analizó 10 categorías en 183 países, entre ellas aspectos como la apertura económica, la competitividad y el estado de derecho de cada uno de ellos.

De acuerdo con el documento, Colombia está en el puesto 45 del Índice al obtener 68 de 100 puntos posibles. Las mejoras en negocios, inversión, libertad laboral y gasto público contribuyeron a una ubicación más destacada en el informe.

En la región, Colombia ocupó el séptimo lugar dentro de 29 países de Sur, Centroamérica y el Caribe analizados.

El documento indicó que 'pese a la desaceleración de 2009 Colombia sigue teniendo fuertes bases económicas, incluyendo estabilidad macroeconómica y apertura global al comercio y las finanzas'.

El informe también destaca la solidez de la economía colombiana y el crecimiento registrado por el país en los últimos cinco años del cuatro por ciento en promedio.

'Las reformas recientes se han enfocado en mejorar la regulación y fomentar un sector privado más fuerte', dice el estudio.

Según el documento, para mejorar aún más, Colombia debe realizar reformas más profundas para incrementar la protección a los derechos de propiedad intelectual y fortalecer el sistema judicial, entre otros aspectos.

Al hacer un análisis continental, la región ocupó el segundo lugar debido principalmente a los progresos de Colombia y Costa Rica, según el resumen ejecutivo del documento.