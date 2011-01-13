El Heraldo

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, anunció que el Gobierno tiene planeada la venta de entre 1% y 2% de las acciones de la estatal petrolera en 2011, enajenación que ya se autorizó a través de la emergencia económica, social y ambiental.

El monto equivaldría a $1,6 billones, recursos que serán destinados a las obras prioritarias en infraestructura de la emergencia invernal.

Echeverry Garzón hizo el anuncio ayer durante una videoconferencia con analistas internacionales del mercado destacados en Estados Unidos.

El ministro Echeverry indicó que la idea es mantener el valor de la acción por la compañía, hoy cercana a los $4.000 y por tanto se procederá con mucha cautela y prudencia en los anuncios de la operación. De esta forma, se conserva el valor y no se desploma si se revelan por anticipado todos los detalles.

No obstante, el anuncio de cautela del Ministro, en el día reinó la confusión en cuanto a las cifras de la venta que tiene planeada el Gobierno de aquí a 2014. Temprano, la agencia Reuters difundió un cable, donde el Gobierno, en voz de Echeverry anunciaba la venta de entre un 5% a 7% del total del 10% autorizado para enajenar.

Después, el centro de análisis financiero Serfinco, anunciaba en un comunicado que citaba como fuente al Minhacienda, que, 'entre 2011 y 2014 se venderá una participación en Ecopetrol de 10% que según ellos equivale a $8 - $10 billones'. De todas formas, el anuncio del porcentaje a vender hizo que la acción de Ecopetrol volviese a ganar terreno y se valorizara ayer 2,86%.

Finalmente, LR consultó con el Ministerio de Hacienda y confirmó que el objetivo del Gobierno es vender entre $8 billones a $10 billones de la compañía entre hoy y 2014, un porcentaje equivalente entre el 5% y el 7%.

Es por esa cautela que el Gobierno no se compromete a anunciar por anticipado si vende el total de 10% de acciones, o menos, como quedó en evidencia, con el porcentaje referido, dijeron fuentes del Ministerio.

Echeverry Garzón ratificó que se buscará mitigar el impacto cambiario que significará la enajenación de ese porcentaje en Ecopetrol al monetizar los recursos que se utilizarán para financiar la emergencia.

Aseguró que ya se están empezando a usar las herramientas adoptadas por el Gobierno dentro del estado de excepción.

Reveló además, que hay un porcentaje del presupuesto que no se ejecutó en 2010 y contribuirá a la financiación de la emergencia. La cifra asciende a 850 mil millones de pesos.