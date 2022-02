Zverev presenta disculpas por rabieta y raquetazos contra silla de juez

El alemán Alexander Zverev, que fue descalificado del torneo de Acapulco tras haber golpeado en varias ocasiones la silla del juez del partido de dobles que acababa de perder, ha querido disculparse públicamente por una manera de actuar que él mismo considera “inaceptable”.

“Es difícil expresar con palabras lo mucho que lamento mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me disculpé en privado con el juez de silla porque mi conducta hacia él fue incorrecta e inaceptable, y estoy decepcionado conmigo mismo”, afirma Zverev en sus redes sociales, donde muestra su arrepentimiento por lo acontecido.

El tenista germano, que acababa de perder junto al brasileño Marcelo Melo en la primera ronda del torneo de dobles ante el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara (6-2, 4-6 y 10-6), golpeó al menos tres veces la estructura donde se encontraba el juez de silla del encuentro y en una de ellas incluso casi impacta con un pie del árbitro.

“Simplemente no debería haber sucedido y no hay excusa. También me gustaría disculparme con mis seguidores, el torneo y el deporte que amo. Como saben, dejo todo en la cancha. Ayer, me pase demasiado. Me tomaré los próximos días para reflexionar sobre mis acciones y cómo asegurarme de que no vuelva a suceder. Lo siento”, añade el tenista alemán, que era el segundo favorito del torneo individual mexicano.