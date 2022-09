"El sueño olímpico no ha muerto aún"

“Un error que siempre he tenido, incluso en el boxeo aficionado, es que entro muy pasivo en el primer asalto y pienso que en el profesionalismo no hay que entrar a una pelea así. Hay que ser reservado, pero no pasivo”, expuso Martínez.

También hizo referencia al nocaut que le dio la victoria hace casi dos meses y dijo que este "no fue buscado".

“El nocaut no se sale a buscar, eso llega solo. Hay que ser muy inteligentes, porque no será una pelea fácil”, agregó el medallista olímpico.

Con respecto a la incógnita de si volverá o no a ser parte del ciclo olímpico, el atleta manifestó su deseo de poder hacer parte de ambas modalidades y no cerrarle la puerta a ninguna.