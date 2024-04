¿Qué les pasa a ‘las Tiburonas’? Esto dijo la entrenadora Yinaris García

“El análisis general es que si las cosas no se hacen bien desde el principio al final cuestan más. Estar tres años con nóminas y procesas diferentes es difícil. Hay que apostarle a una base, no empezar con lo que hay, con lo que queda, sin importar si el equipo se arma bien o no. Es el resultado de no hacer una buena planificación inicial. Yo no vine a llenarme de excusas, me quedo con lo positivo”, complementó.

La entrenadora, que había salido del cargo del equipo, asumió toda la responsabilidad y respaldó a sus jugadoras.

“Yo rescato todo de mis jugadoras. Yo a ellas no les pienso reprochar absolutamente nada. Las chicas, desde el día uno, han querido cambiar todo. Cuando yo llegué ellas no aguantaban ni 50 minutos de juego, ahora no quieren ni salir. Les reconozco sus ganas, el grupo humilde y trabajador que son. Yo siempre voy a poner la cara, siempre las voy a respaldar y voy con ellas a muerte”, apuntó.