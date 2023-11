“Mi paso por Junior, más que efímero, fue un sueño”: Yeison Gordillo

R.

Bien, la verdad. Es un técnico que cuando llegó, sentía yo, que podía tener oportunidad y me sentía parte del equipo. Y cuando salgo a vacaciones me manifiestan que él no quiere contar conmigo, entonces no tuvimos ese tiempo de que él me conociera y yo conocerlo. Simplemente no fui ni soy del gusto de él y acepto con madurez que cada técnico tiene su gusto y su forma de jugar, entonces por eso se tomó la decisión de que no iban a contar conmigo en Junior.