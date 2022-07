“No ha tenido que ser fácil para Nadal”: Kyrgios

Nick Kyrgios, que pasó a la final de Wimbledon, su primera de Grand Slam, por la baja de Rafael Nadal, aseguró que no ha podido hablar con el español, que se enteró de su baja mientras cenaba y que le duele no poder jugar la semifinal.

"No he hablado con él", dijo Kyrgios este viernes en rueda de prensa. "Me enteré mientras estaba cenando. Sinceramente, lo primero que sentí fue decepción. Estaba totalmente concentrado en jugar contra él y tenía la táctica ya preparada para salir ahí fuera, las emociones de saltar a la pista...".

"No ha tenido que ser fácil para él tomar esta decisión. Casi no ha perdido un partido este año. Seguro que quería ganar los cuatro Grand Slams. No ha tenido que ser sencillo. Hemos tenido grandes batallas, buenos partidos. Estoy seguro de que todo el mundo quería vernos jugar esas semifinales", explicó el de Canberra.

"Espero que se recupere", añadió en referencia a la lesión abdominal de Nadal.

Kyrgios, que hasta este Wimbledon nunca había pasado de cuartos de final en un Grand Slam, espera en la final del domingo al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el británico Cameron Norrrie.