¿Willer Ditta buscaría campo en la selección de México? Esto dijo

En la rueda de prensa posterior al partido que perdió 2-3 Cruz Azul ante el América, Ditta fue interrogado por periodistas sobre la posibilidad de que juegue con la camiseta de la selección mexicana de fútbol. Ante la pregunta, el defensa fue claro en expresar su deseo por ser convocado en la selección Colombia, por lo que descartó jugar con otro país.

“En mis pensamientos está poder tener una oportunidad en la selección Colombia, me he venido preparando bien desde hace mucho tiempo para poder tener un llamado, no se ha dado ahora, pero estoy trabajando", indicó Willer Ditta a la prensa mexicana.