Watford termina ileso ante un Manchester United inofensivo

El Manchester United se mostró incapaz ante el Watford, penúltimo de la Premier, y no pasó del empate sin goles en Old Trafford, en la vigésima séptima jornada de la competición inglesa.



El cuadro de Ralf Rangnick, que salió airoso del Wanda Metropolitano el miércoles pasado en la ida de los octavos de la Liga de Campeones a pesar de estar sometido por el Atlético Madrid, se mostró impotente ante el conjunto de Roy Hodgson, que sumó un punto en su carrera por lograr la permanencia.



Cristiano Ronaldo careció de ocasiones y de puntería. Igual que Bruno Fernandes. Tampoco fue el día del sueco Anthony Elanga, autor del gol ante el Atlético Madrid que jugó de titular ante el Watford.



Rangnick recurrió a Jadon Sancho a la hora de juego y en el tramo final sacó al campo a Luke Shaw y Marcus Rashford que comenzaron entre los reservas. No mejoró el equipo enredado en la defensa de su rival.



El empate compromete las aspiraciones del United acosado en la carrera por un puesto de Liga de Campeones por el Arsenal, del que solo le separan dos puntos, aunque los londinenses tienen tres partidos menos. El Watford queda a tres del Everton, que marca la salvación.