Walter Ribonetto, héroe de la quinta estrella de Junior, será DT de Talleres

El exjugador venía desempeñándose como orientador de la reserva del club y, ante la salida de Javier Gandolfi, recibió la oportunidad por parte del presidente del equipo, Andrés Fassi, quien lo anunció este miércoles en una rueda de prensa.

“Después de todas las evaluaciones tomadas, teníamos que tomar una decisión. La decisión de que si finalmente el entrenador venía de afuera o decidir por darle la continuidad al proceso institucional. Un proceso institucional que busca un ADN de casa, un ADN con enorme nivel de conocimiento de nuestra estructura. Ribonetto venía haciendo un trabajo extraordinario”, apuntó el directivo.

“Y me pasó algo que en el fútbol no me había pasado nunca en 40 años: que se dé la situación de que te hablen los jugadores del plantel profesional. ‘Estamos sorprendidos con Tino’, me dijeron. Por su nivel de exigencia, por su capacidad... no repitió un solo ejercicio. Ha sido elegido Ribonetto y confiamos en él. Agradecemos a Guido (Herrera, el capitán) y todos los jugadores por el respaldo a la decisión que toma la Comisión Directiva y por el respaldo permanente”, complementó.

El exjugador, que estaba presente en la conferencia, le agradeció al dirigente por la oportunidad y dijo que era el “desafío más importante” de toda su carrera deportiva.