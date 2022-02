Vlahovic firma doblete para impedir la caída de Juventus

El Juventus se impuso por un ajustado 2-3 a domicilio ante el Empoli gracias a un doblete del serbio Dusan Vlahovic que permite a los juentinos asentarse en la cuarta posición y meter presión al Atalanta en esta vigesimoséptima jornada de la Serie A.



El Juventus se redimió de sus tres empates consecutivos ante Atalanta, Torino y Villarreal con una ajustada victoria ante el Empoli, con Vlahovic como protagonista, otra vez.



Abrió el marcador el italiano Moise Kean, hoy titular en lugar de Álvaro Morata, en el minuto 32 con un gran remate de cabeza a pase del francés Adrien Rabiot.



Reaccionó muy rápido el Empoli e igualó la contienda el polaco Szymon Zurkowski aprovechando la falta de contundencia del Juventus en un córner.



El partido no dio tregua, y apareció Vlahovic. Justo antes de encarar el túnel de vestuarios, el serbio recogió un balón dentro del área y sentó a dos defensores con un recorte para poner a los turineses por delante en el marcador.



Los visitantes empezaron la segunda mitad con fuerza y con el colombiano Juan Cuadrado como una de las figuras más destacadas en el ataque de los hombres que dirige el italiano Massimiliano Allegri, junto a Vlahovic.



Allegri dio entrada a Morata en el 62, y respondió rápido el español con una gran asistencia al serbio, que definió con una elegante vaselina por encima del guardameta del Empoli. Morata se mostró, de nuevo, cómodo en este nuevo rol más pegado a la banda y puso de manifiesto el buen entendimiento con el flamante fichaje juventino.



El Empoli no renunció y recortó distancias en el minuto 75 por medio del italiano Andrea La Mantia, pero no consiguió volver a convertir ante una buena defensa juventina, liderada de nuevo por el italiano Leonardo Bonucci y el neerlandés MAtthijs de Ligt.



Con esta victoria el Juventus se pone a 6 puntos del Atalanta en la lucha por la plaza de Liga de Campeones, aunque los de Bérgamos tienen dos partidos menos; mientras que el Empoli cae a la decimotercera posición tras el empate de Bolonia.