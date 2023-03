El ex jugador de Junior que se volvió escritor

El fútbol lo inspira. Aunque un capítulo de su vida con el balón resultó ingrato y marcó el final de su fugaz carrera como profesional, Vittorio Fernando Márquez Calderón escribe libros poniendo a volar su imaginación con personajes, situaciones y escenarios reales del balompié.

No se puede desmarcar del deporte en el que vivió una época dorada en las selecciones Atlántico y que lo llevó a integrar el equipo de reservas de Junior y a entrenar con legendarios futbolistas como los brasileños Victor Ephanor, Leonardo Augusto Caldeira y Ney De Oliveira, entre otros.

Imposible gambetear tantos recuerdos y vivencias atados al gol. Por eso Vittorio, que fue un elegante y calidoso volante creativo, dos veces campeón nacional (1970 y 1974), le da rienda suelta a su pluma sin abandonar el rectángulo verde y los dos arcos que marcaron su existencia.

EL SUEÑO ROJIBLANCO

Cuenta Vittorio que en 1972, cuando ya tenía un sueldo en el equipo ($3.500) y más cerca se encontraba de la primera división, una lesión y su carácter frustraron la aspiración de mantenerse y consolidarse en Junior.

“En un partido de reservas ante Quindío, cabeceando un balón que terminó en gol, Gregorio Peralta me lesionó el pómulo izquierdo. Me operaron y me pusieron una placa”, rememora Márquez.

Asegura que después de varios días de incapacidad y recuperación, se presentó en el club para reiniciar su camino, pero, de manera sorpresiva para él, le bajaron el pulgar. “Nahún Arroyo (gerente en ese entonces) me dijo que ya no tenía contrato, que me entrenara con el equipo juvenil”.

Se indignó, se molestó y dejó tirado su sueño de convertirse en un gran futbolista profesional. “Me aceleré, cometí una equivocación”, admite Vittorio Márquez. “Pero también era injusto que me bajaran”, añade.

“Ney De Oliveira una vez me preguntó que cuánto ganaba y yo le contesté que 3.500 pesos. Arrugó la cara y me dijo: ‘¡Deberías ganar 10 mil porque juegas muy bien!’. Yo podía jugar en primera división, tenía calidad, el problema fue la lesión”, afirma con un tris de nostalgia.

Nunca ha dejado de jugar. En el fútbol aficionado y recreativo halló refugio para derrochar su pasión, pero empezó a incursionar en el mundo de las letras.

UNA NUEVA PASIÓN

Primero se aventuró a crear un libro de caricaturas en el que el personaje central era nada más y nada menos que Carlos Valderrama. Habló con ‘El Pibe’, le solicitó el permiso para usar su imagen y hasta le pidió que lo acompañara a comercializarlo. Corría el año 2007.

“Toqué muchas puertas, pero nada, los ratones cogieron el libro para sus parrandas”, dice Vittorio, que hace parte de la familia propietaria del restaurante Catamarán, y en parte de su recorrido, luego de retirarse del balompié profesional, estuvo dedicado a ese negocio.

La insistencia que quizá le faltó para avanzar en el fútbol, le ha sobrado tratando de dar a luz e impulsando sus libros. Ya ha escrito dos: ‘Soñando en grande’, que está dedicado a Valderrama, y ‘Cuentos del fútbol’, un compendio de 49 historias que mezclan viejas anécdotas del balompié colombiano con la fantasía que surge de la cabeza de Vittorio.