¿Se molestó? Ospina ‘correteó’ a compañero durante entrenamiento de Al-Nassr

“Tenemos siete jugadores extranjeros disponibles y elegiremos a cinco de ellos. No tengo información de que David Ospina tenga derecho a jugar, así que no responderé porque no tengo información, pero enfrentaremos un equipo difícil y queremos ganar el partido”, aseguró en rueda de prensa.

Antes de lesionarse, el antioqueño había disputado 14 partidos con el cuadro árabe, en los cuales había mantenido el cero en nueve oportunidades y solo había recibido seis goles, mostrando un buen rendimiento.

El futuro de David Ospina está incierto y ya recuperado ha perdido terreno en la selección Colombia al no estar jugando con su club, por lo que salir en el mercado de invierno puede llegar a ser una opción.