Hinchas del Unión arrojaron billetes a jugadores tras escándalo de apuestas

El club Unión Magdalena sigue en el ojo del huracán luego que se conociera que varios jugadores de este plantel estuvieran presuntamente involucrados en apuestas ilegales.

El primer rumor que corrió en los medios de comunicación fue la decisión por parte del club de apartar a ocho jugadores de sus funciones mientras la investigación seguía su curso.

Asimismo, EL HERALDO se comunicó con el presidente del onceno samario, Alberto Garzón, para que explicara sobre el tema y la situación.

En ese momento, Garzón sostuvo que no habían mencionado ningún nombre propio de los jugadores, pero si estaban enterados de la situación, y no podían culpar a alguno si aún no se tenían pruebas concretas de lo que se les acusaba.

“Nosotros no tenemos ningún material probatorio para decir que un jugador de nuestro plantel profesional está involucrado directamente en el tema de las apuestas. No tenemos ninguna información de eso. Yo no puedo darle a alguien una responsabilidad si no tengo, al menos, una prueba sumaria de que la persona está con esta conducta inapropiada, de una falta disciplinaria o de un delito. Nosotros, como tal, el Unión Magdalena S.A., no ha revelado nombre, no ha señalado directamente a ningún jugador. Respeta el principio de la buena fe, respeta el principio del debido proceso y respeta el principio de la presunción de inocencia”, aclaró el directivo.

Además, sostuvo que el caso en particular lo había puesto en manos de la Fiscalía General de la Nación para que investigue y de la rectora del Fútbol Colombiano, que es la Dimayor. “Esto para que a través de la comisión de disciplina se pronuncie frente al tema.

El dirigente insistió en varias oportunidades que sí recibieron unas denuncias graves, las cuales no pueden dejar pasar por alto.

Después de eso, esta semana se conoció la desvinculación del jugador Daiver José Vega mediante un comunicado del Unión Magdalena publicado en su cuenta de X. El equipo no dio mayores detalles, sin embargo, se especula en los medios que podría ser por el tema de las apuestas.