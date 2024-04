Video: hincha atacó a latigazos a futbolista de Arabia Saudita tras perder

A latigazos fue agredido Abderrazak Hamdallah, el goleador del equipo de fútbol saudí Al-Ittihad Jeddah, por un fanático en pleno estadio.

Al término del partido, Hamdallah se dirigía a los camerinos tras su derrota 4-1 ante Al Hilal cuando un hincha desde la cancha le grita improperios a lo que el jugador también responde lanzándole agua.

Esto solo fue caldo de cultivo para el airado fanático que respondió golpeando al jugador en repetidas ocasiones con lo que parece ser un látigo. Abderrazak en lugar de protegerse de los golpes trató de encarar al tipo.

Después de esto fue necesaria la intervención de personal del estadio así como compañeros de equipo del goleador para separar al agresor y al agredido que intentaron irse a los puños.

An Al Hilal fan attacked Al-Ittihad forward Abderrazak Hamdallah by whipping him with his belt! 🤦🏽‍♂️



What the f**k? 🇸🇦 pic.twitter.com/S2B7DOpqG1