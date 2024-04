“Le veo chances de victoria a Junior frente a Botafogo”: Victor Ephanor

Aunque Victor Ephanor da Costa Filho se formó en Botafogo, ahí debutó profesionalmente y siente un aprecio especial hacia esa divisa, le hará mucha más fuerza a Junior en el duelo que ambos clubes sostendrán este miércoles, desde las 5 p.m. (hora colombiana), en el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro, en la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

El brasileño, que tenía su zurda como varita mágica y encantó a la hinchada rojiblanca entre 1972 y 1975, guarda gratitud con ‘el Fogao’ y no oculta su eterno cariño por la escuadra tiburona.

“Yo empecé a jugar en Botafogo, fue mi primer club desde niño, pero no llegué a jugar mucho, solo un partido profesional con Botafogo. No significa mucho para mí. Yo no soy botafoguense, son flamenguista normalmente, pero sí tengo simpatía por Botafogo”, explicó Ephanor.

“Botafogo siempre tuvo buenos jugadores. Hay muchos cracks en su historia (Heleno de Freitas, Garrincha y Cuarentinha, entre otros). Hubo un momento en que Santos y Botafogo eran la base de la selección Brasil. Junior también tiene una gran influencia del fútbol brasileño”, apuntó el gran Víctor, que está tatuado en la memoria y el corazón del juniorismo de antaño.

Por estos días, el ex futbolista de 74 años se encuentra fuera de su natal Río de Janeiro, ejerciendo labores como entrenador de fútbol formativo, pero está muy pendiente del choque copero entre dos de sus ex equipos.

“Va a ser un partido un poco difícil. Botafogo cambió de entrenador (Fabio Matías, que llegó de forma interina por Tiago Nunes, le dará paso al portugués Artur Jorge después del compromiso de Libertadores). Es un equipo irregular. A veces hace buenos partidos, a veces no. En el Torneo Carioca no hizo buena campaña. Terminó quinto. Será difícil porque el partido es en Brasil, pero le veo chances a Junior para ganar”, consideró Ephanor.

Este artista del país de la samba, que plasmó en el rectángulo de juego verdaderas pinturas futbolísticas durante su ciclo en Junior, resalta a un par de individualidades con ‘jogo bonito’ en ‘el Fogao’, pero insiste en que colectivamente es muy inestable.

“Botafogo tiene un buen centrodelantero, de esos que aceleran, se llama Tiquinho Soares. Es muy bueno. También cuenta con un puntero derecho (Junior Santos), que posee mucha habilidad y rapidez. Casi todos sus atacantes son rápidos. Botafogo es un buen equipo, pero sus partidos no son regulares, nunca sabemos cuándo las cosas cambian, a veces bien, a veces mal”, comentó.

“Pero Junior tiene muy buen equipo, puede ser un buen partido, es más, puede, inclusive, ganar. Junior puede ganar aquí”, agregó el ídolo rojiblanco.

El inolvidable crack fue autor de 86 goles que lo convirtieron en el máximo goleador de la historia de los ‘Tiburones’ hasta que Iván René Valenciano lo superó en los 90 (158). Actualmente es el cuarto mayor anotador después de Carlos Bacca (110) y Teófilo Gutiérrez (94).