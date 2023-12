“Junior es mi casa, pero nunca se ha realizado una propuesta para volver”

El magdalenense, que ya lleva varios días en Barranquilla disfrutando de sus vacaciones luego de terminar su participación con el Corinthians en el Brasileirao, utilizó su Instagram personal para aclarar su situación contractual.

“Señor Pipe Sierra (periodista que dijo la información), pido de antemano y con respeto, que la información que se brinde sea verificada y no se desinforme al hincha con narrativas que no tienen validez. Junior es mi casa y si bien hay opciones nunca se ha realizado una propuesta o una intención en valores. No tengo acuerdo con ningún club por el momento. Si quiero resolver mi futuro lo más rápido posible para mi tranquilidad”, comentó el futbolista.

Al jugador colombiano, que fue campeón en dos oportunidades de Liga con el conjunto rojiblanco, se le vence el contrato con el equipo brasileño el próximo 31 de diciembre y no lo renovará, por lo que desde ya busca resolver su futuro.