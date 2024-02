Varias leyendas del fútbol colombiano estarán en la Batalla de Flores

“Nunca me he gozado un Carnaval. Lo hablaba con Fabián Vargas ahora y le decía que nunca tuve la oportunidad. Siempre tuve en mente el cuidarme y tener disciplina. Estaba trabajando con Junior en ese momento. Ahora se me brinda la oportunidad gracias a la Federación. Muy agradecido por eso”, declaró Giovanni Hernández, uno de los ídolos de la historia de Junior.

“Me la voy a gozar, yo sé que sí”, agregó.