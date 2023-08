Valenciano tacha a ‘Juanfer’ Quintero de “persona no grata en Barranquilla”

“(Juanfer) utilizó a la institución. Como ser humano o como jugador de fútbol, debes tener códigos”, empezó su duro discurso ‘el Bombardero’.

“Y todavía sigue diciendo cosas alrededor del entrenador. A mí no me puede gustar el entrenador, pero no le puedo echar la culpa de todo”, agregó el exjugador barranquillero, de 51 años.

Iván René no se cortó y fue más allá, calificando a Quintero como “persona no grata en Barranquilla”. ‘El Gordo’ no perdona que el ‘10’ se haya ido del Junior sin haber luchado o haber retribuido el esfuerzo que el club en su momento realizó para traerlo y luego para esperarlo, tras la lesión que sufrió y que solo lo dejó jugar siete partidos como rojiblanco —con un solo gol anotado— en el primer semestre del año.