Un reto ciclístico del tamaño del Monte Everest

Un boyacense costeño

Su energía hace llamar la atención, pero su acento lo termina delatando. Sergio Sánchez, de Sogamoso, es un boyacense que se siente como pez en el agua en tierras atlanticenses. La costa le encanta, tanto que cuando pisó Barranquilla no dudó en mudarse. El literal “en Barranquilla me quedo”.

“Todo esto nace por amor al ciclismo. Queremos demostrar con el reto ‘Everesting’ que en la costa hay ciclismo y que también hay montañas. Aprovechamos que lo íbamos a realizar para unirlo a esta bonita labor de buscar recursos para Juan David”, relató antes de salir nuevamente para continuar con su recorrido.

Triatleta de corazón, pero ciclista de tradición. Sergio nació con una bicicleta al lado, aunque reconoce que el deporte en general es lo que siempre le ha llamado la atención.

“En Boyacá usted nace y le ponen una bicicleta bajo el brazo. Uno comienza a crear una pasión que solo te hace bajarte cuando no tienes otra opción o cuando la edad ya no te lo permite. Estando en la costa ya quería realizar este reto. Es algo hermoso iniciar a pedalear con una madrugada plagada de estrellas y pasar por un amanecer donde todos los campesinos que van comenzando tus labores te saludan al pasar. Indescriptible”, apuntó.

Reflejo puro

La entrevista con el señor Sergio Sánchez no había terminado cuando llegó Santiago De La Hoz al lugar de abastecimiento. Su andar había comenzado más tarde que el resto –6:00 a.m.-, por tanto tenía que recuperar terreno mientras el grupo general tomaba un respiro.

Entre gestos de dolor y un sudor inagotable corriendo por su cuerpo, frenó delante del grupo y se bajó al instante de su bicicleta. La respiración era fuerte. Tuvo que sentarse al borde de la carretera por unos momentos. El sacrificio es grande.

“Es una subida que practico mucho, pero no deja de ser muy dura. Más que un reto, tome la decisión de venir por una linda causa. No me pienso ir hasta que termine”, finalizó el barranquillero que, estando en Bogotá, se enamoró del ciclismo.