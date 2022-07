Un cuarto lugar de mérito para Cristian Ortega

Cristian Ortega se había clasificado directamente a los octavos de final, luego de registrar el cuarto mejor tiempo de las clasificaciones. En 8vos venció al argentino Lucas Vilar, y en los 4tos al alemán Maximilian Dornbach.

En la disputa de la medalla de bronce ante el campeón olímpico y seis veces campeón en la Copa de Naciones, el neerlandés Jeffrey Hoogland, el físico del europeo fue imponente. En el primer hit Hoogland partiendo por delante y Ortega a la caza le mostró el cuerpo de superhéroe Al colombiano para no dejar que lo pasara. Lo mantuvo atrás y en los últimos metros llegó sin resistencia.

Hoogland para el segundo hit esperó el momento para acelerar, superar y dejar relegado al colombiano que al ver pasar la flecha no fue a su rueda a gran potencia. Victoria con mucha contundencia y medalla de bronce del neerlandés.

“No me dejé intimidar. No es un secreto que está mejor formado físicamente Hoogland. Tampoco me iba a llevarme una medalla porque me triplican en la experiencia. En la próxima Copa de Naciones quiero enfrentarme a Paul Nicholas, de Trinidad y Tobago”, dijo Ortega, algo agotado. “Me tocó exponer mi cuerpo a exigencias que no había alcanzado”.