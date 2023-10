Un cartagenero es campeón mundial de dominó

“En Cartagena y Barranquilla se juega el dominó a un nivel muy alto. Tenemos que seguir así. La experiencia de jugar con nuestros amigos, en una calle, en una tienda, todo eso lo ha hecho uno acá. Pero acá uno cumple un reglamento. A cada rato nos llaman la atención porque no sabemos mucho el reglamento. Las discusiones siempre estarán, porque hay trampitas y todo, pero se busca lo mejor en el torneo. Uno acá no puede jugar con gorra, a mí a veces hasta se me olvida quitármela”, explicó.

El IX Mundial de Dominó, que se celebró hasta este viernes, en Barranquilla trajo a competidores de todas partes del mundo, los cuales demostraron toda su destreza y concentración en una disciplina que poco a poco va tomando más fuerza en Colombia.