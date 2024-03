¿El dardo de Teófilo para Junior?

El delantero barranquillero, flamante refuerzo del conjunto heroico para este semestre, fue titular, jugó hasta el minuto 65 y dio la asistencia para el primer gol del compromiso. Cuando salió del campo se fue aplaudido por todos los presentes, que ya empiezan a vibrar con su talento dentro del campo.

Y como no podía ser de otra forma, el futbolista fue quien acompañó al entrenador Alberto Suárez a la rueda de prensa posterior al juego. Si bien en casi todas sus intervenciones habló acerca de sus sensaciones por su primer encuentro y por lo que hizo su equipo en el campo, hubo unas palabras de él que fueron bastante llamativas.

El atacante, que manifestó su deseo de volver a Junior este año, comparó la actualidad de la primera y segunda división de nuestro país y se refirió, sin dar nombres, a un partido que vio el pasado sábado en la noche.

“Es un momento lindo para mi carrera. El profe (Alberto Suárez) me lo dijo cuando llegué, me lo hizo sentir. Estoy feliz. Viendo partidos de anoche (sábado) me sentía raro, porque ahora mismo hay equipos que no juegan a nada en la A y creo que la B se ha vuelto importante, por cómo se están armando los equipos, por la calidad de entrenadores que hay, nosotros tenemos a uno de ellos. El equipo estuvo bien en la parte defensiva, nos dio confianza, tranquilidad y arriba buscamos espacio, las sociedades. Esas pinceladas tienen que ser de nosotros para que los delanteros puedan hacer gol. La gente pagó la boleta, vino, disfrutó, vio dos goles. Eso tiene que ser Real Cartagena, que juegue bien al fútbol donde vaya para que en todas las plazas vaya la gente”, expresó el deportista.