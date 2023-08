Dos finalistas de Wimbledon jugarán el WTA 125 de Barranquilla

Las dos galas, junto a su compatriota Harmony Tan, ya estuvieron entrenando en el Parque de Raquetas. Después del lanzamiento del evento se fueron al terreno de juego y empezaron a mover las raquetas y a adaptarse a las condiciones del escenario.

“A quien me pregunte por este torneo le puedo decir que tiene las mejores condiciones y posibilidades para jugar después el US Open porque el traslado a Estados Unidos no es complejo, que Barranquilla es una ciudad muy caliente, hace mucho calor, pero la gente es muy amable. Estoy feliz aquí”, dijo Monnet, que ya estuvo el año pasado en el ITF W60.