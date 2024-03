Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard no le dejan nada a sus rivales

"A mí, me encantaría ser Pogacar. Cuando estás en un equipo rival no gusta tener enfrente a alguien tan superior. Tanto Pogacar como Vingegaard son dos salvajes que cada vez que se ponen un dorsal quieren ganar".

"Al final, dignificas también el trabajo de tus compañeros, de los mecánicos, de los masajistas, del que saca los billetes de avión, del que programa la temporada", dijo.

"No sé si es bueno o no para el ciclismo y no me gusta comparar épocas, pero los últimos cuatro o 5 años de ciclismo con aparición de corredores de época como Pogacar, Vingegaard ó Evenepoel ha cambiado el ciclismo. Cuando estoy en mi casa veo cada etapa porque sé que algo normal no va a suceder".