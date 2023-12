Stalin Motta anunció su retiro del fútbol después de casi 20 años de carrera

Motta ganó tres títulos en Colombia, el de Segunda División en 2006 con La Equidad, la Copa Colombia en 2008 con el mismo equipo y el Torneo Apertura en 2011 con Atlético Nacional.

“Yo estudié, tengo mis licencias para dirigir. Creo que me voy a ir más por los lados de mis negocios, de finca raíz. Es un tema que me gusta y en el momento creo que me voy más por ese lado”, indicó Motta con respecto a su futuro cercano.