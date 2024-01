“Soy la versión mejorada de mi papá”: Tobón Jr.

“Muy chévere poder jugar acá, en Barranquilla. Me siento listo y preparado para dar lo mejor de mí. Es un orgullo tener a mi padre acá a mi lado como coach. Todo lo que soy se lo debo a él, porque me lo ha enseñado todo. Su carrera me enorgullece y, sin llenarme de presión, quiero hacer la mía, superando todo”, manifestó el juvenil en diálogo con EL HERALDO.

Si bien apenas la carrera de su hijo comienza, Miguel padre no esconde el orgullo que le produce verlo superarse cada día. El exjugador de selección Colombia no tiene duda de que su retoño, que nació en Miami, pero que es más antioqueño que la arepa, llegará muy lejos.

“Estoy muy ilusionado con lo que viene haciendo Miguel. Está desarrollando una carrera muy buena. Ha ido subiendo en el ranking y cada vez se ve mejor en la competencia. Él tiene un gran talento, y no lo digo como su papá sino como su entrenador. A la edad de él, yo no tenía el tenis que tiene Miguel. Yo lo único que le aconsejo es que cuando entre a una cancha a competir trate de enfocar la mente, el corazón y las piernas en un solo objetivo: el triunfo”, manifestó el ex tenista antioqueño de 55 años, que compitió entre 1987 y 2001, participando en un récord de 23 lazos para el equipo de Colombia en la Copa Davis. Ahí, en el torneo tenístico más importante a nivel de países, jugó 50 partidos, ganando en 24 ocasiones.