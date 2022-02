¡Sorpresa en la NBA! Sabonis y CJ McCollum tienen nuevo equipo

A 48 horas de que se cierre el mercado de fichajes de la NBA, los equipos apuran estos dos últimos días con varias operaciones de envergadura como las que, según la cadena ESPN, mandarán a Domantas Sabonis a los Sacramento Kings y a CJ McCollum a los New Orleans Pelicans.



Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, señaló este martes que los Kings recibirán a Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday y una segunda elección del draft de 2027.



A cambio, la franquicia de Sacramento (EE.UU.) traspasará a los Indiana Pacers a Tyrese Haliburton (número 12 del draft de 2020), Buddy Hield y Tristan Thompson.



Kings y Pacers no han hecho todavía oficial esta operación, pero el periódico The Sacramento Bee y el portal The Athletic publicaron la misma información que ESPN.



Por otro lado, CJ McCollum, el gran referente de los Portland Trail Blazers junto a Damian Lillard en los últimos años, se marcha a los New Orleans Pelicans junto a Larry Nance Jr. y Tony Snell.



A cambio, los Pelicans envían a los Blazers a Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Alexander-Walker y Didi Louzada además de tres selecciones del draft: una elección de primera ronda de 2022 y dos más de segunda ronda.



De nuevo, Blazers y Pelicans no han confirmado aún de manera oficial esta operación, pero Shams Charania, otro de los periodistas con mejor acceso en la liga, publicó en The Athletic la misma información que Wojnarowski en ESPN.



El mercado de fichajes se cerrará el jueves 10 de febrero a las 15 horas de la costa este de Estados Unidos.