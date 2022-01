Los medios serbios califican de “vergüenza” el trato a Djokovic en Australia

Nikola Pilic, antiguo entrenador del deportista, acusó a las autoridades australianas de intentar menospreciar al tenista número uno del mundo, en declaraciones a la agencia Tanjung.

“Es una vergüenza, Novak no se o merece”, declaró Pilic, quien añadió que la decisión sobre la cancelación del visado podría haber sido tomada antes.

“Pudieron haber dicho a Novak que no podría jugar y que no llegase, y no que el director del torneo y los médicos le den luz verde y a su llegada tratarlo como a un criminal”, indicó.

También el extenista serbio Janko Tipsarevic criticó el trato de Djokovic por las autoridades de Australia, al opinar en la red social Twitter que “es una vergüenza tóxica para todos involucrados en este proceso”.