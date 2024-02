Sergio Romero aclaró qué le dijo Miguel Borja en partido de River vs. Boca

“Que somos Boca, que juguemos al fútbol, que no hagamos tiempo. Pero yo creo que después estuvo muy bien porque cuando terminó el partido vino y me pidió disculpas por si me había ofendido la situación”, comentó Romero.

“Yo le dije que no pasa nada, que es folclore del fútbol y está todo bien, pero si nos ponemos a mirar hasta que empatamos los que hacían tiempo eran ellos. Tardaban un montón en sacar, se tiraban al piso cuando venía un cambio, por más que tenga una lesión en el isquio o esté acalambrado, nosotros no hicimos tiempo”, añadió.