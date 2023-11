“Serán unos cuadrangulares muy difíciles, están todos los históricos”: Arturo Reyes

Nada de sobresaltos. Ningún aspaviento. No hubo facturas de cobro para la prensa ni la afición. No sacó pecho. No exageró. Arturo Reyes se mantuvo humilde, mesurado y sensato en medio de la satisfacción por la clasificación de Junior a los cuadrangulares semifinales de la Liga II.

El entrenador samario de los ‘Tiburones’ sabe que la entrada a los ocho mejores del torneo solo es una misión cumplida y que el verdadero objetivo de una escuadra como la rojiblanca es quedar campeón.

“Yo creo que Junior, como los ocho equipos clasificados, tiene las mismas posibilidades de buscar el título. Junior, como equipo grande, tiene que ir por por lo máximo, y lo máximo es eso: buscar ir a la final y ganar la final. Sí, cuando me trajeron acá, la expectativa o la presión era que un equipo como Junior tenía que ir a todo campo a ganar. Vamos a tratar de dar lo mejor en todos los campos y traernos los tres puntos, jugar los partidos como lo venimos haciendo. Confiar en el trabajo y hacer que suceda”, comentó Arturo Reyes, entrenador rojiblanco.

“Tenemos una nómina, como lo he dicho anteriormente, fuerte, amplia. Deseamos que las personas que tienen algún inconveniente se recuperen rápido, puedan estar con nosotros y puedan sumar. Yo creo que emocionalmente estamos bien, sabemos que serán unos cuadrangulares muy difíciles porque hay muy buenos equipos, están todos los históricos, solo hizo falta Santa Fe. Pero Junior está preparado, como seguramente lo van a estar todos, para buscar darle una alegría a su afición”, agregó.

En lo que respecta al triunfo 2-0 contra Huila, en la noche del martes en el estadio Metropolitano, Reyes ejerció la autocrítica en medio de los elogios que hizo a su equipo.

“Lo primero: quiero dar la honra y la gloria a Dios, que ha permitido que este grupo de jugadores se comprometiera con un objetivo y lo cumpliera. En el primer tiempo Junior hizo unos minutos iniciales buenos, dentro de esos primeros minutos fue el balón del Huila en el palo, después de ahí creo que el equipo no sufrió, pero no teníamos profundidad, estábamos haciendo un fútbol muy lento y nos faltó de pronto en ese primer tiempo, buscar otro gol más, tratar de buscar el error saliendo a presionar, que es lo que nos gusta hacer, pero nosotros creo que hicimos los goles en momentos muy precisos Y nos dieron la tranquilidad para manejar el resto del juego”, comentó el DT.

Al timonel de Junior le recordaron aquella rueda de prensa, tras la derrota 1-0 ante Millonarios, en la que aseguró: “Vamos a clasificar”. ¿Por qué se atrevió a pronosticarlo?

“Porque creemos en Dios, porque creemos en este grupo de jugadores, siempre he dicho que hay una buena nómina, creo que está bien balanceada, y los jugadores me mostraban en cada entrenamiento y en cada partido que las cosas venían mejorando, y que nos faltaba simplemente juntar más los objetivos, que la mente de cada jugador estuviese pensando en lo mismo siempre. Nos comprometimos a buscar la clasificación, que no era fácil, pero los jugadores hicieron un gran trabajo, el mérito es impresionante, todo lo que han hecho. Estamos contentos porque hay un grupo de jugadores que están sintiendo lo que es jugar en una institución, en un equipo como Junior, con una hinchada como la de Junior”, dijo Reyes.

“No, nunca lo he tomado como una revancha, simplemente es una oportunidad más. Nosotros los que estamos en este rol de entrenador, sabemos que hay momentos buenos, regulares y no tan buenos, y nos ha pasado de todo en estos momentos. El equipo y el trabajo han sido buenos, y esperamos seguir mejorando y, vuelvo y repito, darle alegría a la afición”, añadió.