“Será el partido más visto de todos los tiempos”, dice Kyrgios sobre Nadal

El australiano Nick Kyrgios, que jugará este viernes sus primeras semifinales en Wimbledon, contra Rafael Nadal, dijo que ese duelo será "especial" para él, que a la gente se le hará "la boca agua" y que va a ser "el parido más visto" de la historia.

Kyrgios se medirá este viernes a Nadal por un puesto en la final de Wimbledon, en el que será el tercer choque entre ambos en el All England Club.

"Va a ser muy especial para mí jugar contra Rafa aquí. Hemos tenido batallas increíbles en la pista central. Me ganó una vez y yo le he ganado otra", explicó el de Camberra en rueda de prensa.

"Tenemos personalidades muy distintas, pero nos respetamos al máximo. Va a ser un partido con el que se le hará la boca agua a los aficionados. Probablemente sea el partido más visto de la historia", añadió.

El australiano habló sobre sus pensamientos de dejar el tenis en los últimos tiempos y cómo este resultado en Wimbledon es el fruto de un duro trabajo.

"Creo que en los últimos dos años nadie hubiera pensado que podría hacer esto. Hubieran dicho que no tengo la disciplina suficiente, que no tengo el físico, que no tengo la mentalidad para logrado. Incluso yo empecé a dudar de mí mismo, con todos esos pensamientos entrando y saliendo de mi mente", reflexionó Kyrgios.

"En el último año, año y medio, tuve dudas sobre si quería seguir jugando. Perdí el amor por el juego, las ganas, la chispa. Entonces algunas cosas cambiaron en mi vida. Me di cuenta de que mucha gente quería que jugara. Ahora noto que me queda gasolina en el depósito. Siento que estoy jugando el mejor tenis de mi carrera. Mentalmente me encuentro genial", afirmó.