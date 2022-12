“Si alguien conoce presente y futuro del fútbol español soy yo”: De la Fuente

También respondió a los riesgos que toma Unai Simón con el balón en los pies. "Me gusta dar libertad al futbolista dentro de unos registros de orden y equilibrio. Tener un portero con facilidad para iniciar el juego, romper líneas con el pase nos viene muy bien. Luego hay que interpretar cuando es conveniente tomar riesgos y cuando no. Prefiero tener un portero que además de todo eso, pare. Los nuestros paran mucho y dan opciones con el juego de pies".

Con un mensaje repleto de optimismo y la Liga de Naciones 2023 junto a la Eurocopa 2024 como sus primeros retos, el nuevo seleccionador fue ambicioso. "Soy muy optimista, tengo mucha confianza en los futbolistas. Hay opciones para tener el futuro garantizado. El techo es pensar que podemos ganar todo y voy a trabajar para poder conseguirlo. Mi objetivo es llegar a lo más alto".

"La clave es ser mejor que el rival, fieles a nuestra idea, dotar de herramientas indispensables para ser cada día mejor, dominar el juego, tener jugadores que pueden resolver, aprovechar espacios, tener un equipo completo con distintos registros. Los futbolistas son tan buenos que lo entienden a la primera y hay que plasmarlo", añadió.

Reconoció De la Fuente que hasta el momento no ha hablado con ningún jugador y que tardó "segundos" en dar el sí a Rubiales, cuando le propuso el cargo. En todo momento fue elegante con Luis Enrique. "No hay que analizar nada, queríamos llegar a lo más alto pero ganar es muy difícil. No hay que hacer análisis ahora que no sean de forma interna para mejorar. El trabajo de Luis Enrique ha sido fantástico y los resultados a veces son incontrolables".

Aunque reconoció que ser una opción "continuista" es solo por estar en la casa, pero no por la idea de juego similar a la de Luis Enrique. "Tengo mi libreto, mis matices, mi punto de vista y cambiaré lo que haya que cambiar, no sé si es bueno o malo".

Lo que de inicio cambia es su presencia a través de medios de comunicación y sin dar cabida a las redes sociales ni a directos en Twitch. "No tengo redes, no las utilizo. Todo lo que tenga que salir de mí, será a través de los medios de comunicación".