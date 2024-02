Seis puntos que Junior debe mejorar

Aunque Hómer Martínez ha jugado de defensa central en otros momentos y lo ha hecho relativamente bien, no tiene ahora mismo el hábito. En los últimos años siempre ha sido volante. Ante Santa Fe no lo hizo tan mal como zaguero, a decir verdad, pero se perdieron sus cualidades en el mediocampo. Podría haber sido mejor ingresar a un zaguero natural para reemplazar a Rafa Pérez tras su lesión y no mover el mediocampo, pero Reyes no tenía a Brayan Ceballos ni a Jermein Peña en la banca.

Aparte de eso, se ha insistido mucho en mantener como alternativas a jugadores con pobres desempeños como Léider Berrío o Vladimir Hernández, mientras a jugadores como Roberto Hinojosa y Fabián Cantillo, antes de que se lesionaran, o al mismo Carlos Cantillo (el que viene del Barranquilla FC), se les aplazó la oportunidad de estar entre los emergentes. Johan Bocanegra entró enchufado ante Tolima, y frente a Santa Fe no lo tuvieron en cuenta, pero sí a Berrío, que sigue sin encender.

Hay que aplicar la meritocracia en el grupo de concentrados, en los titulares y en los suplentes. El que no dé la talla al recibir un chance, tiene que pasar al último puesto de la fila y esperar un nuevo turno. De eso se trata la competencia, el que parpadea, pierde. Si se mantienen jugadores entre los estelares sin jugar bien, los que esperan chance se desmotivan.