Santiago Arias retorna a sudamérica con Bahía: un nuevo desafío en el fútbol

Bahía anunció oficialmente la incorporación de Santiago Arias hasta el final de la temporada 2025, presentándolo como un refuerzo de peso para el equipo. El comunicado del club resalta los logros del defensor, haciendo especial énfasis en sus destacadas participaciones en dos Copas Mundiales con la Selección Colombia.

"El jugador de la selección Colombia, disputó dos Mundiales (2014 y 2018). Fue convocado para tres ediciones de la Copa América (2015, 2016 y 2019), además de participar en Mundiales y Sudamericanos con el base colombiano", destaca el comunicado oficial de Bahía, subrayando la rica experiencia internacional de Arias.

✍🏽 Duas Copas do Mundo. Experiências no futebol da Europa, América do Norte e América do Sul. Um cidadão do mundo, pronto para o clube que é o Mundo. Bienvenido, @santiagoarias13! Tudo sobre o 'Homem-Aranha' colombiano ➡️ https://t.co/430OzXgnhQ #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/xQGKu2aIm4