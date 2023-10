“Vamos a ir a Ecuador a jugar una final”: Richard Ríos

“Estoy feliz por haber debutado con la Selección. Cumplí el sueño de muchos amigos míos, de mis familiares y el mío. No tuve la oportunidad de actuar en muchas posiciones, porque en los últimos minutos estábamos con uno menos. Hay que seguir trabajando para sumar más minutos”, manifestó en una atención con los medios de comunicación.

“Tengo sentimientos encontrados, porque tengo mi debut, pero no se pudo ganar. Son cosas del fútbol, estuvo cerca todo, pero así es esto. Estos partidos son unas finales para nosotros. Vamos a ir a Ecuador a jugar una final”, complementó.

El centrocampista también agradeció el apoyo que ha recibido por parte de todos sus compañeros en las convocatorias que ha recibido.

“Los compañeros me han apoyado, no solo en el debut, sino también en las fechas pasadas en las que no jugué, me dijeron que esto es un proceso. No sentí que lo hice de mala forma, pero sí sé que puedo aportar mucho más y debo seguir trabajando”, comentó.

“Uno trata de hacerse con los más antiguos de la Selección, para que le muestren el camino a uno. Tengo un amigo como Kevin (Mier), que veía hace rato y con el que jugué hace muchos años. (Matheus) Uribe, que es de mi posición, me ayuda, igual James (Rodríguez), que juega en Brasil, así sea que no estemos en el mismo equipo. Aquí tenemos una cercanía y él es el que más me ayuda”, agregó.