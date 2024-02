Ricardo Celia dice presente en el Astara Golf Championship 2024

‘Pipo’, como lo apodan, viene jugando el torneo desde la edición de 2019. En esta oportunidad participará luego de que la organización del certamen le otorgara uno de los ‘sponsor exemptions’ (invitación especial) de la misma forma que al argentino Julián Etulaín.

“Estoy muy contento y emocionado de jugar esta semana que viene en Bogotá en el torneo más importante del país. Me parece un campazo, me gusta muchísimo. Es la cuarta vez que participo, estuve en buena posición en 2019. He hecho un buen trabajo este último año, así que llego con mucha confianza. Espero completar una buena semana”, dijo Celia, de 31 años de edad.

Luego de ganar el Abierto del Caribe en el Club Lagos de Caujaral en diciembre, el currambero le apuesta a afianzarse de nuevo en este Korn Ferry Tour, del que formó parte hace cuatro temporadas.