Reinaldo Rueda intenta explicar por qué no llamó a Teófilo a la Selección

En el inicio de su comentario al ser consultado sobre Gutiérrez, Rueda admite que contemplo llamarlo desde cuando jugaba en Junior, pero al final expresa que no lo quiere irrespetar. No fueron muy nítidas sus explicaciones.

“Teo ha tenido partidos extraordinarios, siempre en los meses anteriores, incluso antes de pasar al Deportivo Cali, estuve en esa evaluación permanente, pero no coincidían los tiempos con la situación del comparativo entre otros jugadores. Como es la tarea mía de seleccionar entre los mejores y quizá por eso, en determinado momento, no querer irrespetar un jugador grande como Teo, de modo que para esta convocatoria no lo consideré”, expresó Rueda.

Lo único cierto, de momento es que Teo no ha sido llamado a la Selección.