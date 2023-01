“Me considero una persona que hace un trabajo espectacular”: Carlo Ancelotti

"Mi costumbre no son los Reyes, es el 13 de diciembre que es Santa Lucía y desde pequeño me llegaban ese día los regalos. No estoy acostumbrado a pedir a los Reyes Magos pero en este momento el reto es intentar igualar lo conseguido en 2022. Intentaremos dar lo mejor que tenemos para intentar repetirlo y mejorarlo".

Para ello iniciará 2023 con un calendario cargado de partidos, hasta once en 35 días, pero sin preocupación por el buen estado físico en el que ve a su plantilla. "Estamos acostumbrados a jugar cada tres días, nos viene bien y lo arreglamos con la plantilla que ha vuelto bastante bien después del Mundial".

"Hemos tenido pequeños problemas pero la mayoría está bien, con buena condición física. Hemos empezado bien, tenemos un encuentro complicado ante el Villarreal, pero llegamos bien y tenemos la confianza de hacer un buen partido", añadió.

Además, resaltó el técnico italiano lo que ha cambiado el futbolista profesional en el tiempo de vacaciones. "La realidad es que el jugador es ahora bastante profesional y siempre se entrena. Aunque se pare, ellos no paran al cien por cien nunca y cuando vuelve tienen una buena condición. Antes, cuando te daban un mes de vacaciones, hacías de todo menos entrenar. Ahora el jugador es mucho más profesional".