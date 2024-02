A Ancelotti no le interesa hablar de Mbappé y a Xavi ya le fastidia el tema

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, esquivó en su comparecencia antes del duelo liguero ante el Rayo Vallecano cada pregunta sobre la situación del delantero francés Kylian Mbappé, que ha comunicado al PSG su marcha en verano, descartó que afecte al vestuario y abogó por ser partidario de juntar en el campo a los mejores jugadores siempre que se mantenga "el equilibrio".



"Veo, escucho lo que ha pasado y entiendo que es el tema del día pero no para nosotros, que es el partido de mañana en una temporada que tenemos que terminar bien", respondió con seriedad Ancelotti en la primera pregunta sobre Mbappé.



"La gente puede hablar y lo entiendo pero me gustaría pensar en esta temporada, en ganar títulos. Estamos pensando en lo que queda, es lo que me gusta y por lo que trabajamos. Para pensar en la próxima temporada hay tiempo", añadió en una segunda cuestión.



Descartó 'Carletto' que en el vestuario madridista se esté hablando de Mbappé y que pueda distraer al equipo de sus objetivos. "Hemos comentado del partido de mañana, hemos visto vídeos para prepararlo de la mejor manera porque somos conscientes de que es un partido vital para nuestra temporada"



"¿Me ve afectado o preocupado? No. Pues va a ser lo mismo en las próximas ruedas de prensa", añadió encarando las preguntas que se van a repetir en cada aparición pública mientras no se resuelva el futuro de Mbappé.



Sin ser preguntado por el jugador francés pero indirectamente siendo cuestionado por la posibilidad de encajar a Kylian con Vinícius, Rodrygo y Jude Bellingham, Ancelotti sí dejó clara su predisposición a juntar a los mejores en un mismo equipo.



"Sí, creo que sí, que los buenos tienen que jugar. Lo importante es que se mantenga un equilibrio. Hay dos cosas claves en un equipo, la calidad y el equilibrio. Si eres capaz de combinar las dos, puedes tener éxito".