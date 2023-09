“Queremos consolidar una Selección con mentalidad campeona”: Jesurun

Aunque no carga una valla, no acomoda un backing y no mete ni saca goles, el dirigente barranquillero tiene que estar ‘en la jugada’, desde su importante rol, para que todas las cuestiones organizativas, financieras, administrativas, logísticas y deportivas marchen sobre ruedas de cara a los dos primeros partidos del clasificatorio, contra Venezuela, este jueves a partir de las 6 p.m., en el estadio Metropolitano, y frente a Chile, el martes 12 en Santiago, a las 7:30 p.m.

En medio del corre-corre del estreno en la Eliminatoria, Jesurun sacó un tiempo para atender a EL HERALDO.